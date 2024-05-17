Ini Dia Sosok Pemilik Mie Gacoan di Indonesia

JAKARTA – Mie gacoan menjadi kuliner yang sukses dan sangat populer hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut membuat warganet penasaran siapakah sosok dibalik mie gacoan yang viral ini?

Mie gacoan terkenal dengan konsepnya yang modern serta harganya yang sangat terjangkau. Meskipun demikian, menu yang disediakan cukup variatif dan rasanya juga sangat enak.

Restoran ini menyajikan aneka dimsum, mie pedas dengan berbagai level, hingga minuman segar. Melihat antrian mie gacoan yang selalu mengular dimana-mana, membuat warganet penasaran siapa sosok pemiliknya.

Lantas siapa pemilik mie gacoan Indonesia? Ini dia orangnya yaitu Anton Kurniawan. Ia memegang peranan kunci sebagai pemimpin utama dibalik suksesnya mie gacoan sebagai merek mie pedas nomor 1 di Indonesia.

Warganet sempat menduga bahwa pemilik gacoan yaitu Harris Kristanto. Namun ia merupakan Direktur Sumber Daya Manusia di Mie Gacoan. Sedangkan pemilik aslinya adalah Anton Kurniawan.