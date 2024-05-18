Intip Kekayaan Asep Kosasih, Pejabat Kemenhub yang Bersumpah Sambil Injak Alquran

JAKARTA - Pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Asep Kosasih Samapta viral saat bersumpah sambil injak Alquran. Hal ini menjadi sorotan, lantas berapa harta kekayaan Asep Kosasih?

Asep Kosasih viral usai lakukan sumpah dengan menginjak Alquran untuk membuktikan kesetiaannya kepada istrinya bahwa Ia tidak berselingkuh. Dalam video yang beredar, sumpah tersebut diucapkan saat Asep diinterogasi oleh seorang wanita.

Dirinya menjabat sebagai Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menunjukkan jumlah harta kekayaan yang dimiliki Asep Kosasih.

Berdasarkan laman LHKPN, Asep Kosasih memiliki harta kekayaan yang cukup fantastis berjumlah Rp1.706.596.500 atau Rp1,7 miliar yang dilaporkan pada 17 Januari 2024 untuk tahun periodik 2023.

Asep Kosasih memiliki aset kekayaan senilai Rp1,7 miliar, yang terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp1,6 miliar di wilayah Bogor dan Tangerang.

Selain itu, Asep Kosasih juga memiliki kendaraan dan mesin senilai Rp368 juta, termasuk motor Honda Beat dan mobil Honda HR-V.

Nilai harta bergerak lainnya sejumlah Rp35 juta, sementara kas dan setara kas mencapai Rp22 juta. Jika dijumlahkan, total kekayaan Asep Kosasih sebesar Rp2.025.000.000 atau Rp2,02 miliar. Namun, setelah dikurangi utang sebesar Rp318,4 juta, total kekayaan bersih Asep Kosasih adalah Rp1.706.596.500 atau Rp1,7 miliar.