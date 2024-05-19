Advertisement
HOME FINANCE

BRI Peduli Salurkan Bantuan Infrastruktur di SDN 01 dan 02 Gunung Geulis Bogor

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |10:17 WIB
BRI Peduli Salurkan Bantuan Infrastruktur di SDN 01 dan 02 Gunung Geulis Bogor
BRI Peduli salurkan bantuan infrastruktur untuk SD Negeri di Gunung Geulis, Kabupaten Bogor. (Foto: dok BRI)
BOGOR – BRI berkomitmen untuk terus mengambil peran dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan dengan menyalurkan berbagai bantuan maupun program-program untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur yang layak dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Terbaru, BRI melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli memberikan bantuan infrastruktur penunjang di SD Negeri (SDN) 01 dan SDN 02 Gunung Geulis, Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berbagai bantuan diberikan, antara lain bantuan sarana dan prasarana penunjang pendidikan seperti perbaikan lapangan upacara, toilet dan kantin sekolah.

BRI Peduli juga menyalurkan bantuan peralatan sekolah bagi siswa SDN 01 dan SDN 02 Gunung Geulis dan pemberian bingkisan bagi para siswa serta paket sembako bagi para Guru di sekolah tersebut.

“Pemberian bantuan di SDN 01 dan SDN 02 Gunung Geulis adalah wujud nyata dukungan dan kepedulian kami dalam membantu menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang layak dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah,” ujar Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi yang secara langsung menyerahkan bantuan di SDN 01 dan SDN 02 Gunung Geulis pada Sabtu (18/05/2024).

BRI Peduli menyalurkan bantuan peralatan sekolah bagi siswa SDN 01 dan SDN 02 Gunung Geulis, Kab. Bogor. (Foto: dok BRI)


Hendy menegaskan, penyaluran bantuan ini juga merupakan upaya BRI dalam mewujudkan pilar pembangunan dan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Kami berharap bantuan yang kami berikan bisa menjadi motivasi dan pemantik semangat bagi siswa untuk terus belajar dengan lingkungan sekolah yang nyaman serta meningkatkan kualitas infrastruktur sekolah yang lebih memadai, sehingga akhirnya sekolah akan menciptakan SDM unggul bagi kemajuan bangsa," ucapnya.

Di lain pihak, Kepala Sekolah SDN 01 Gunung Geulis Mulya Rahayu mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi dan berterima kasih kepada BRI yang telah memberikan bantuan sarana dan prasarana penunjang bagi sekolah.

