HOME FINANCE

Selamat! 50 Jurnalis Resmi Peroleh Beasiswa S2 BRI Fellowship Journalism 2024

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |19:16 WIB
Selamat! 50 Jurnalis Resmi Peroleh Beasiswa S2 BRI Fellowship Journalism 2024
50 jurnalis resmi peroleh beasiswa S2 BRI Fellowship Journalism 2024. (Foto: dok BRI)
JAKARTA – BRI sebagai perusahaan BUMN memiliki peran dan tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas industri pers di Indonesia. Salah satu caranya yaitu dengan terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan para jurnalis yang merupakan bagian utama dari industri pers itu sendiri.

Kali ini, BRI menyelenggarakan inagurasi atau pengukuhan bagi jurnalis terpilih penerima beasiswa BRI Fellowship Journalism 2024, dimana sebanyak 50 jurnalis terpilih menjadi penerima beasiswa BRI Fellowship Journalism 2024.

BRI Fellowship Journalism 2024 merupakan program yang ke-5 dan merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari program-program sebelumnya. Para jurnalis yang mengikuti program ini merupakan jurnalis terpilih dari 345 jurnalis yang mendaftar dan mengikuti seleksi.

Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan, BRI Fellowship Journalism adalah program komprehensif yang melibatkan jurnalis dengan berbagai tahapan kegiatan seperti training, pembelajaran singkat tentang dunia jasa keuangan dan selanjutnya berkesempatan mendapatkan beasiswa dari program Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli untuk melanjutkan studi di jenjang Strata 2 (S2).

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua jurnalis yang telah mengikuti program BRI Fellowship Journalism 2024 dan mengucapkan selamat kepada jurnalis-jurnalis terpilih," ucap Hendy yang secara langsung mengukuhkan para jurnalis terpilih dalam acara Booth Camp program BRI Fellowship Journalism 2024 di Bogor pada Jumat (17/05/2024).

