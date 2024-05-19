Cerita Petani Mawar Kesulitan Dapat Modal

JAKARTA - Sudah sejak lama para petani bunga bermimpi bisa mengembangkan budidaya mawar. Sayangnya mimpi tersebut pupus karena sulitnya akses modal bagi petani bunga mawar.

Salah satu petani mawar Fitri Hariyani bercerita sejak kecil bertani merasa senang dengan program ini. Baginya menanam bunga mawar bukanlah pekerjaan baru.

Sejak kecil ia telah bergelut dengan tanaman mawar yang dilakukan orang tuanya. Di Desa Ngliman tempatnya lahir, menanam bunga mawar telah menjadi profesi bagi sebagian penduduk.

“Sayang pertumbuhan industri itu tidak berjalan. Jangankan mendapat bantuan modal, pengetahuan tentang budidaya mawar yang benar tidak pernah mereka peroleh," ucapnya, Minggu (19/5/2024).

Meskipun menanam bunga mawar sejak kecil, dia mengaku belum tahu teknik budidaya yang lengkap hingga mengukur keasaman tanah.

Fitri kemudian menceritakan awal mula bergabung menjadi nasabah PNM Mekaar sejak tujuh tahun silam. Saat itu ia bertemu Accounting Officer PNM dari Unit Brebek yang datang ke desanya untuk menawarkan program PNM Mekaar.

“Sudah tujuh tahun menjadi nasabah PNM saya terbantu terutama permodalan dan pengelolaan bunga mawar,” kata Fitri.