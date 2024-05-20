Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Gaji Pejabat Kemenhub yang Viral Injak Alquran

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |08:20 WIB
Intip Gaji Pejabat Kemenhub yang Viral Injak Alquran
Pejabat Kemenhub Injak Al-Quran (Foto: Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Asep Kosasih Samapta viral di media sosial dikarenakan menginjak Al Quran demi meyakinkan istrinya bahwa ia tidak selingkuh.

Kasus ini banyak diperbincangkan oleh warga net. Asep Kosasih menjabat sebagai Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke. Menjabat sebagai kepala kantor otoritas bandara udara menjadi sorotan berapa banyak gaji yang didapatkan olehnya.

Segini besaran gaji yang didapatkannya.

Gaji pejabat Kemenhub yang viral Injak Alquran berdasarkan golongan dan lama masa kerja, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil. Berikut rinciannya:

Golongan IA: Rp1.560.800 – Rp2.335.800 (lulusan SD dan SMP)

Golongan IIA: Rp2.022.200 – Rp3.373.600 (lulusan SMA dan D-III)

Halaman:
1 2
