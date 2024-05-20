Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mengenal Sosok Anindya Bakrie, Anak Pertama Aburizal Bakrie yang Punya Klub Liga Inggris Oxford United

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |08:09 WIB
Mengenal Sosok Anindya Bakrie, Anak Pertama Aburizal Bakrie yang Punya Klub Liga Inggris Oxford United
Ilustrasi sosok Anindya Bakrie ( Foto: Forbes)
A
A
A

JAKARTA - Mengenal sosok Anindya Bakrie, anak pertama Aburizal Bakrie yang punya klub Liga Inggris Oxford United.

Adapun, dalam RUPS Oxford United yang berlangsung Selasa 27 September 2022 di Oxford City, Anindya dan Erick Thohir kini memiliki 51 persen di klub yang berjulukan The U's itu.

Komposisi pemegang saham Oxford United masih sama. Ada pengusaha asal Thailand, Sumrith 'Tiger' Thanakarnjanasuth dan pengusaha Vietnam, Horst Geicke. Hanya saja, orang Indonesia sekarang yang memimpin Oxford United.

Ini merupakan wujud nyata dari target yang sudah lama direncanakan sejak Anindya dan Erick Thohir masuk ke Oxford United pada 2018. Tentunya beberapa invetsor ingin tahu sosok Anindya Bakrie.

Untuk itu mengenal sosok Anindya Bakrie, anak pertama Aburizal Bakrie yang punya klub Liga Inggris Oxford United:

Pria kelahiran Jakarta, 10 November 1974 ini biasa dipanggil Anin. Ia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Aburizal Bakrie dan Tatty Bakrie. Sejak kecil, kakak dari Anindhita Bakrie dan Anindira Ardiansyah Bakrie ini sudah dikenalkan nilai-nilai kewirausahan dan kesederhanaan. Ia dibesarkan dalam nilai-nilai bisnis Bakrie Group.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement