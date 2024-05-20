Mengenal Sosok Anindya Bakrie, Anak Pertama Aburizal Bakrie yang Punya Klub Liga Inggris Oxford United

JAKARTA - Mengenal sosok Anindya Bakrie, anak pertama Aburizal Bakrie yang punya klub Liga Inggris Oxford United.

BACA JUGA: 10 Saham Paling Anjlok dalam Sepekan

Adapun, dalam RUPS Oxford United yang berlangsung Selasa 27 September 2022 di Oxford City, Anindya dan Erick Thohir kini memiliki 51 persen di klub yang berjulukan The U's itu.

Komposisi pemegang saham Oxford United masih sama. Ada pengusaha asal Thailand, Sumrith 'Tiger' Thanakarnjanasuth dan pengusaha Vietnam, Horst Geicke. Hanya saja, orang Indonesia sekarang yang memimpin Oxford United.

Ini merupakan wujud nyata dari target yang sudah lama direncanakan sejak Anindya dan Erick Thohir masuk ke Oxford United pada 2018. Tentunya beberapa invetsor ingin tahu sosok Anindya Bakrie.

Untuk itu mengenal sosok Anindya Bakrie, anak pertama Aburizal Bakrie yang punya klub Liga Inggris Oxford United:

Pria kelahiran Jakarta, 10 November 1974 ini biasa dipanggil Anin. Ia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Aburizal Bakrie dan Tatty Bakrie. Sejak kecil, kakak dari Anindhita Bakrie dan Anindira Ardiansyah Bakrie ini sudah dikenalkan nilai-nilai kewirausahan dan kesederhanaan. Ia dibesarkan dalam nilai-nilai bisnis Bakrie Group.