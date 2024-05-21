Pegadaian Sosialisasikan Pentingnya Investasi Emas pada Masyarakat di Acara Tabligh Akbar iNews TV

JAKARTA - PT Pegadaian yang kerap dikenal sebagai tempat menggadaikan barang kali ini sedang gencar mensosialisasikan pentingnya investasi emas kepada masyarakat. Emas sendiri tidak hanya populer sebagai perhiasan saja, tapi juga dianggap sebagai pilihan investasi yang sangat menguntungkan.

Pasalnya, investasi emas merupakan barang yang harganya cenderung naik serta jarang mengalami penurunan dalam jumlah yang signifikan.

Oleh sebab itu, PT Pegadaian hadir untuk mengedukasi masyarakat pentingnya investasi emas saat turut memeriahkan Acara Tabligh Akbar keempat yang digelar oleh iNews Media Group di Taman Elektrik, Tangerang, Banten.

Kota ini menjadi kota penutup, setelah sebelumnya Tabligh Akbar sukses digelar di tiga kota yaitu, Mojokerto, Semarang dan Bekasi pada Sabtu (06/04/2024).

Dalam kesempatan ini, PT Pegadaian melalui Cabang Syariah Pasar Babakan Tangerang menginformasikan kepada masyarakat untuk bisa memiliki emas tak melulu harus langsung menyiapkan dana yang besar. Sebab, Pegadaian memberikan kemudahan untuk bisa mencicil investasi emas ditambah adanya diskon yang menarik tentunya.