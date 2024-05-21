Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Pegadaian Sosialisasikan Pentingnya Investasi Emas pada Masyarakat di Acara Tabligh Akbar iNews TV

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |15:15 WIB
Pegadaian Sosialisasikan Pentingnya Investasi Emas pada Masyarakat di Acara Tabligh Akbar iNews TV
Pegadaian sosialisasikan pentingnya investasi emas di Tabligh Akbar iNews TV. (Foto: dok iNews Media Group)
A
A
A

JAKARTA - PT Pegadaian yang kerap dikenal sebagai tempat menggadaikan barang kali ini sedang gencar mensosialisasikan pentingnya investasi emas kepada masyarakat. Emas sendiri tidak hanya populer sebagai perhiasan saja, tapi juga dianggap sebagai pilihan investasi yang sangat menguntungkan.

Pasalnya, investasi emas merupakan barang yang harganya cenderung naik serta jarang mengalami penurunan dalam jumlah yang signifikan.

Oleh sebab itu, PT Pegadaian hadir untuk mengedukasi masyarakat pentingnya investasi emas saat turut memeriahkan Acara Tabligh Akbar keempat yang digelar oleh iNews Media Group di Taman Elektrik, Tangerang, Banten.

Kota ini menjadi kota penutup, setelah sebelumnya Tabligh Akbar sukses digelar di tiga kota yaitu, Mojokerto, Semarang dan Bekasi pada Sabtu (06/04/2024).

Dalam kesempatan ini, PT Pegadaian melalui Cabang Syariah Pasar Babakan Tangerang menginformasikan kepada masyarakat untuk bisa memiliki emas tak melulu harus langsung menyiapkan dana yang besar. Sebab, Pegadaian memberikan kemudahan untuk bisa mencicil investasi emas ditambah adanya diskon yang menarik tentunya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/11/3186821//tim_relawan_injourney_airports_diterjunkan_ke_lokasi_bencana-QLiH_large.jpeg
Tiga Bandara InJourney Airports Buka Posko Bantuan di Aceh hingga Sumut dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/11/3186798//ilustrasi_membeli_rumah_baru-H647_large.jpg
Pemprov DKI Tawarkan Keringanan BPHTB, Bantu Warga Wujudkan Rumah Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/340/3186847//gubernur_bobby_menyalurkan_bantuan_dengan_helikopter_ke_wilayah_terisolasi_di_tapanuli-fz8p_large.jpg
Gubernur Bobby Salurkan Bantuan Pakai Helikopter ke Wilayah Terisolir di Tapanuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186614//gubernur_sumut_bobby_nasution-iEmx_large.jpeg
Banjir dan Longsor Putus Akses, Gubernur Bobby Nasution Terbang Bawa Bantuan ke Tapteng–Sibolga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186583//shopvaganza_mitra10-7X9N_large.jpg
Stop Boros! Ini 5 Alasan Shopvaganza Mitra10 Jadi Kunci Belanja Cerdas Konsumen Masa Kini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186553//spbg_ngagel-Cosa_large.jpeg
SPBG Ngagel Jadi Ujung Tombak Layanan BBG untuk Masyarakat Surabaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement