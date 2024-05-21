Gaji ke-13 PNS Dihentikan?

JAKARTA – Beredar sebuah narasi di media sosial X bahwa gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dihentikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani,

Cuitan tersebut diunggah oleh akun @yaniarsim yang berbunyi

“Gaji ke 13 untuk PNS akan dihentikan,” tulisnya

"Nikmat keberlanjutan,” tambahnya.

Lantas, apa fakta dibalik pemberhentian gaji ke-13 PNS?

Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, faktanya adalah pemberhentian gaji ke-13 bagi PNS hanya berlaku bagi mereka yang sedang mengambil cuti atau ditugaskan di luar instansi.

Berdasarkan penelusuran dikutip Antara, Senin (20/5/2024) dalam keterangan di laman tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani secara resmi mengumumkan penghentian pemberian Gaji ke-13 bagi PNS golongan tertentu.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024, bonus ini tidak diberikan kepada PNS yang dalam masa cuti atau di luar tanggungan negara