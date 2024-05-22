Transaction Banking dan Bisnis Treasury BRI Sabet 2 Penghargaan Internasional dari The Asset Triple A

Hong Kong – Kinerja bisnis transaction banking dan treasury BRI terus mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Terbaru, dalam ajang The Asset 25th Anniversary: Triple A Treasurise Award yang diselenggarakan di Hong Kong pada Selasa (14/05), BRI dinobatkan sebagai Best Service Provider – Transaction Bank dan Best in Treasury and Working Capital-SMEs untuk region Indonesia. Hadir langsung menerima penghargaan pada acara tersebut Direktur Wholesale Banking & Institution BRI Agus Noorsanto dan SEVP Treasury & Global Service BRI Achmad Royadi.

Agus Noorsanto mengungkapkan penghargaan tersebut memacu Perseroan untuk terus meningkatkan produk dan layanan transaction banking BRI.

“Untuk terus memacu transaksi, BRI berkomitmen memperbarui layanan dengan kualitas kelas dunia. BRI terus berinovasi melalui berbagai bentuk layanan, seperti Integrated Solution Platform yaitu QLola by BRI yang memudahkan nasabah dalam melakukan akses ke berbagai produk dan layanan wholesale dan non-individu dengan hanya satu kali login atau single sign on access,” tuturnya.

Pada kuartal I/2024 tercatat volume transaksi Cash Management tumbuh 32,94% YoY, volume Trade Finance tumbuh 102,24% YoY. Pertumbuhan tersebut antara lain didukung oleh diluncurkannya Platform Solusi Terintegrasi bagi nasabah-nasabah wholesale yaitu QLola by BRI.

Di sisi lain, dalam menjaga tingkat profitabilitas dan market share, BRI terus mendorong aktivitas bisnis treasury pada security market dan foreign exchange market. Pada tahun 2023, bisnis treasury BRI mengalami peningkatan yang ditandai dengan kenaikan market share foreign exchange menjadi 11.22%, dari 11.08% pada tahun 2022.