HOME FINANCE

Pertamina NRE-Masdar Teken Kerja Sama Energi Terbarukan di Indonesia dan Internasional

Aris Kurniawan , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |20:58 WIB
Pertamina NRE-Masdar Teken Kerja Sama Energi Terbarukan di Indonesia dan Internasional
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Kedubes Indonesia untuk UAE Husin Bagis dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati menyaksikan penandatanganan MoU di Nusa Dua, Bali, Selasa (21/5/2024). (Foto doc. Pertamina)
A
A
A

Nusa Dua - Pertamina NRE dan Masdar menandatangani nota kesepahaman tentang pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Indonesia yang negara lainnya yang memiliki potensi, pada Selasa (21/5/2024).

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh CEO Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) John Anis dan Direktur Pengembangan dan Investasi Masdar Abdulla Zayed, disaksikan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Energi dan Infrastruktur Persatuan Emirat Arab (PEA) Suhail Mohammed Faraj Al Mazroui, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI Eniya Listiani Dewi, Duta Besar PEA untuk Indonesia Abdulla Salem Al Dhaheri, Duta Besar Indonesia untuk PEA Husin Bagis serta Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Nicke Widyawati menyampaikan, Pertamina mendorong kepada seluruh subholdingnya untuk melakukan kerja sama dengan mitra dengan prinsip yang saling menguntungkan.

“Dengan kerja sama ini, Pertamina NRE sebagai ujung tombak pengembangan energi baru terbarukan di Pertamina bisa membuka banyak peluang untuk semakin ekspansif dan go global,” ucap Nicke.

Pada kesempatan yang sama, John Anis mengatakan, berlandaskan kerja sama baik yang telah terjalin sebelumnya, pihaknya akan memperluas cakupan kerjasama antara kedua belah pihak.

"Kami memiliki kesamaan kompetensi, bisa saling melengkapi dan diharapkan membuka akses yang lebih luas lagi di skala global,” ujar John Anis.

