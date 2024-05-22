Libur Long Weekend, Nikmati Promo Kartu Kredit MNC Bank KAI Access

JAKARTA – MNC Bank memberikan promo kartu kredit pada libur long weekend Hari Raya Waisak. Menyambut momen libur hari raya Waisak pada 23 – 26 Mei 2024 mendatang, PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“KAI”) telah menyiapkan 4 armada tambahan sebagai bentuk antisipasi dari antusiasme masyarakat dalam menggunakan kereta api pada long weekend libur hari raya Waisak mendatang.

Tiket kereta api tambahan tersebut sudah dapat dipesan melalui aplikasi Access by KAI, website booking.kai.co.id, dan mitra penjualan lainnya.

Untuk memanfaatkan momentum tersebut, kini masyarakat bisa mendapatkan promo terbaik untuk harga tiket KAI dan layanan lainnya dengan menggunakan Kartu Kredit MNC Bank KAI Access yang telah diluncurkan oleh PT Bank MNC Internasional, Tbk (IDX: BABP) atau MNC Bank dan KAI pada 19 April 2024 lalu.

MNC Bank anak usaha PT MNC Kapital Indonesia, Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group (BHIT), bekerjasama dengan KAI menawarkan promo khusus bagi pemegang Kartu Kredit MNC Bank KAI Access untuk mendapatkan berbagai benefit yang bisa dimanfaatkan dalam bertransaksi khususnya pada pembelian tiket kereta api, sehingga transaksi yang dilakukan akan terasa lebih menguntungkan. Salah satu benefit utama yang dapat dimanfaatkan adalah cashback transaksi sebesar 20% setiap pembelian tiket KAI di aplikasi Access by KAI, dengan ketentuan minimum transaksi Rp400.000 dan maksimum cashback Rp100.000/bulan.

Selain cashback, pemegang Kartu Kredit MNC Bank KAI Access juga dapat menikmati tambahan manfaat lainnya seperti bebas iuran tahunan selama 2 tahun pertama, contactless untuk transaksi >Rp1.000.000, dan program cicilan 0% selama tiga bulan. Untuk informasi, dan ketentuan selengkapnya masyarakat dapat mengakses link berikut bit.ly/CC-KAIAccess

Wakil Presiden Direktur MNC Bank Denny Setiawan Hanubrata mengatakan bahwa MNC Bank berkomitmen untuk senantiasa memberikan kemudahan dan keuntungan kepada nasabah dalam bertransaksi menggunakan Kartu Kredit MNC Bank, khususnya MNC Bank KAI Acces.

“Komitmen kami untuk senantiasa memberikan layanan terbaik kepada para nasabah melalui fitur yang kami suguhkan di Kartu Kredit MNC Bank KAI Access. Kami berharap penawaran yang kami berikan dapat dimanfaatkan nasabah untuk berlibur pada long weekend Waisak mendatang” ungkap Denny.