HOME FINANCE HOT ISSUE

Jika Hapus Akun Gojek Apakah Bisa Daftar Lagi? Ini Penjelasannya

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |22:01 WIB
Jika Hapus Akun Gojek Apakah Bisa Daftar Lagi? Ini Penjelasannya
Jika menghapus akun gojek apakah bisa mendaftar lagi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Jika hapus akun Gojek apakah bisa daftar lagi? Ini penjelasannya secara lengkap. Tidak sedikit dari pengguna akun Gojek yang ingin melakukan penghapusan terhadap akun Gojek yang mereka miliki.

Alasan pengguna melakukan penghapusan akun adalah pengguna mengganti nomor ponsel yang baru, terdapat eror dari aplikasinya, terkena pembajakan akun dari oknum yang tidak bertanggung jawab, terkena penangguhan akun dan lain-lain.

Sebagian dari pengguna juga memiliki kasus ingin mengembalikan akun yang telah terhapus, bisa saja karena masih terdapat sisa saldo GoPay yang menyangkut atau informasi penting lainnya.

Melansir dari berbagai sumber, akun pengguna aplikasi Gojek yang sudah dihapus secara permanen tidak dapat dikembalikan lagi.

Namun apabila pengguna menggunakan nomor ponsel yang aktif dan email yang sama, pengguna akan diarahkan ke akun yang baru dan saldo GoPay sebelumnya hangus alias nol.

Kebijakan dari aplikasi Gojek di setiap wilayah kemungkinan memberikan kebijakan dan prosedur yang berbeda atau berubah sewaktu-waktunya.

Namun, pengguna dapat mencoba dengan beberapa langkah berikut:

1. Hubungi Layanan Bantuan / Help

Melalui aplikasi Gojek pengguna dapat menghubungi layanan bantuan dari aplikasi tersebut secara langsung. Pengguna dapat menjelaskan secara detail dan rinci serta valid keluhan yang pengguna alami terkait akun maupun saldo Gopay yang hangus.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
