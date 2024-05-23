Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Sedikit-Sedikit Viralkan

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |06:22 WIB
Jokowi Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Sedikit-Sedikit Viralkan
Jokowi Ungkap Persaingan Dunia Semakin Ketat. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa kompetisi antarnegara akan semakin ketat. Oleh sebab itu, Jokowi kembali mengingatkan bahwa negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat.

Jokowi menyampaikan hal tersebut pada saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta.

"Kompetisi antarnegara akan semakin ketat. Ini sudah sering saya sampaikan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara yang besar mengalahkan yang kecil atau negara yang maju mengalahkan negara berkembang, ndak. Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat," ujar Jokowi.

Oleh sebab itu, Jokowi mengatakan bahwa kecepatan dan ketepatan sangatlah diperlukan. Sehingga Jokowi meminta BPKB untuk berinovasi terutama dalam penggunaan teknologi.

"Sekarang sudah banyak tools-nya seperti platform early detection dan exclusion system untuk warning, untuk blacklist pihak-pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain. Saya kira Bapak ibu lebih tau,” ungkapnya.

Selain itu, Jokowi juga melanjutkan bahwa terdapat tools lain seperti rescoring tools yang berguna untuk mendeteksi fraud pencairan anggaran. Kemudian juga terdapat juga system robotic process automation yang berguna untuk otomatisasi pengawasan.

Untuk pengawasan dan pemantauan proyek di lapangan juga sudah terdapat sensor internet of things dan citra satelit.

Jokowi juga mengatakan bahwa kedepannya tantangan akan semakin berat dan tuntutan masyarakat juga akan semakin tinggi.

