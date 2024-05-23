168 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek saat Libur Panjang Waisak

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 168.395 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-1 periode libur panjang Hari Raya Waisak atau pada Rabu, 22 Mei 2024.

Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (ke arah Merak), GT Ciawi (ke arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (ke arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (ke arah Bandung). Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini naik 21,22% jika dibandingkan lalin normal.

Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ke tiga arah yaitu dengan mayoritas sebanyak 76.497 kendaraan (45,43%) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 52.845 kendaraan (31,38%) menuju arah Barat (Merak) dan 39.053 kendaraan (23,19%) menuju arah Selatan (Puncak).

Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 38.385 kendaraan, naik sebesar 29,31% dari lalin normal.

Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 38.112 kendaraan, naik sebesar 37,90% dari lalin normal.

Total lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 76.497 kendaraan, naik sebesar 33,45% dari lalin normal.