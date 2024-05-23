Deretan Miliarder Pemilik Hotel Mewah di Indonesia

JAKARTA - Hotel mewah yang dimiliki para miliarder di Indonesia tersebut, menyajikan kemewahan dan kenyamanan yang luar biasa untuk para pengunjungnya. Kemewahan tersebut tentunya dapat mencerminkan pendapatan yang dihasilkan dari usaha hotel mewah tersebut.

Penginapan mewah menjadi magnet bagi para wisatawan. Di Indonesia, tidak sedikit hotel mewah yang telah meraih ketenaran dan dikenal luas oleh masyarakat.

Bukan hanya menawarkan tempat penginapan yang nyaman, tetapi juga menyuguhkan kemewahan dan kenyamanan yang tak tertandingi bagi para pengunjungnya. Hal ini tentu saja tercermin dari pendapatan fantastis yang mereka peroleh dari bisnis hotel mewah yang mereka miliki.

Dirangkum dari Okezone, ini dia miliarder yang memiliki hotel termewah di indonesia.

1. Hartono Bersaudara

Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono merupakan kakak beradik terkaya di Indonesia yang memiliki segudang bisnis. Duo pemilik grup Djarum ini memiliki sejumlah properti yang menjadi bagian dari kegiatan bisnis.