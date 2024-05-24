Stasiun Senen Ramai, 22.500 Orang Tinggalkan Jakarta

JAKARTA - Stasiun Senen ramai penumpang pada libur panjang Hari Raya Waisak. PT Kereta Api Indonesia (KAI) daerah operasi (Daop) I Jakarta menyebutkan jumlah penumpang yang berangkat pada hari kedua libur panjang Waisak 2024 kali ini, tercatat 22.500 orang.

"Untuk penumpang berangkat pada hari ini, Jumat ini terdapat sekitar 22.500 penumpang yang berangkat dari area Daop 1 Jakarta. Dari jumlah tersebut 15.200 diantaranya untuk kereta api (KA) keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen dan 7.300 untuk keberangkatan awal KA dari Stasiun Gambir," jelas Manajer Humas Daop I, Ixfan Hendriwintoko dalam keterangan video singkat yang diterima MPI, Jumat (24/5/2024).

Namun demikian, Ixfan menjelaskan volume penumpang yang berangkat dari Jakarta berada pada puncaknya yakni saat Kamis kemarin (23/5/2024). Ia menuturkan, tercatat total sebanyak 36.000 penumpang berangkat dari Stasiun Pasar Senen dan Gambir.

"Maka jika dibandingkan dengan hari Jumat ini, volume penumpang sedikit mengalami penurunan," terang Ixfan.

Ixfan menuturkan peningkatan penumpang pada momen libur panjang Waisak ini, sedari periode 22 hingga 26 Mei 2024, tercatat bertambah sebanyak 65% dibandingkan hari-hari biasa.

"Adanya libur Waisak dan cuti bersama, penumpang kereta dari Jakarta mengalami peningkatan sekitar 65% lebih dibandingkan hari-hari biasa," jelas Ixfan.

Guna menanggulangi peningkatan penumpang kereta api yang berangkat dari Jakarta, Ixfan mengatakan pihaknya menyediakan 181.523 kursi penumpang.

"Untuk itu, kami mengoperasikan 320 perjalanan kereta api, sekaligus pertambahan sebanyak 6 perjalanan," ungkap Ixfan.