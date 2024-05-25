Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hati-Hati! Ditemukan Minyakita Palsu

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |03:18 WIB
Hati-Hati! Ditemukan Minyakita Palsu
Minyak Goreng Palsu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Beredar produk minyak subsidi Minyakita oplosan atau palsu di sejumlah toko sembako Pacitan, Jawa Timur. Satgas Pangan bersama pihak kepolisian melakukan inspeksi mendadak yang temukan Minyakita palsu di pasar induk Minulyo, Pacitan, Jawa Timur.

Kepala Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan Disdagnaker Pacitan Acep Suherman, mengatakan bahwa MinyaKita tiruan terungkap saat tim gabungan mengadakan sidak di setiap lapak di pasar Minulyo untuk memantau harga produk Minyakita yang dijual di pasaran.

Acep juga menjelaskan bahwa kemasan Minyakita palsu sangat mirip dengan yang asli. Ia juga menyebut bahwa produk tiruan ini dijual dengan harga lebih tinggi.

“Minyakita tiruan Ini dikemas hampir mirip dengan yang asli. Juga dijual lebih mahal dibanding Minyakita asli,” ujar Acep dikutip.

“Produk Minyakita tiruan dikemas dalam botol ukuran satu liter. Juga harganya, kalau dilabel Rp14 ribu, tetapi dijual Rp16 ribu,” imbuhnya.

