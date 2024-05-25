Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

20 Ribu Penumpang Naik Kereta Cepat Whoosh Setiap Hari

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |15:14 WIB
20 Ribu Penumpang Naik Kereta Cepat Whoosh Setiap Hari
Penumpang Kereta Whoosh Melonjak di Libur Panjang Waisak. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Penumpang kereta cepat Whoosh mengalami lonjakan pada libur panjang Hari Raya Waisak. Peningkatan volume penumpang terjadi sejak H-1 jelang long weekend pada Rabu 22 Mei 2024, dengan rata-rata mencapai 21 ribu penumpang per hari.

GM Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyebutkan, peningkatan volume penumpang pada moment libur panjang ini terlihat stabil, untuk hari ini kereta Whoosh masih mengalami peningkatan volume sekitar 30% jika dibandingkan hari biasa.

"Peningkatan volume penumpang tersebut juga sudah diprediksi sebelumnya, pada libur panjang ini KCIC mengoperasikan 48 perjalanan per hari dengan ketersediaan kursi sebanyak 28 ribu per hari," ujarnya, Sabtu (25/5/2024).

KCIC mengingatkan, para calon penumpang Whoosh untuk mengatur waktu perjalalannya menuju stasiun agar tidak mengalami keterlambatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186120/purbaya-pSqv_large.jpg
Rosan Ajak ke China Bahas Utang Whoosh, Purbaya: Asal Dia yang Bayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186090/purbaya-J8vo_large.jpg
Purbaya Siap Ikut Rosan ke China Bahas Utang Whoosh: Kita Harus Terlibat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184159/whoosh-2Tiq_large.jpeg
Bos KCIC Temui Airlangga, Utang Whoosh Diserahkan ke Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183166/kereta_cepat_whoosh-bvX3_large.jpg
Berikut Skema Pembayaran Utang Kereta Cepat Whoosh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183022/whoosh-xKHz_large.jpg
Ini Skema Pembayaran Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183021/whoosh-n4sx_large.png
Danantara Bakal Kelola Operasional Kereta Cepat Whoosh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement