20 Ribu Penumpang Naik Kereta Cepat Whoosh Setiap Hari

JAKARTA - Penumpang kereta cepat Whoosh mengalami lonjakan pada libur panjang Hari Raya Waisak. Peningkatan volume penumpang terjadi sejak H-1 jelang long weekend pada Rabu 22 Mei 2024, dengan rata-rata mencapai 21 ribu penumpang per hari.

GM Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyebutkan, peningkatan volume penumpang pada moment libur panjang ini terlihat stabil, untuk hari ini kereta Whoosh masih mengalami peningkatan volume sekitar 30% jika dibandingkan hari biasa.

"Peningkatan volume penumpang tersebut juga sudah diprediksi sebelumnya, pada libur panjang ini KCIC mengoperasikan 48 perjalanan per hari dengan ketersediaan kursi sebanyak 28 ribu per hari," ujarnya, Sabtu (25/5/2024).

KCIC mengingatkan, para calon penumpang Whoosh untuk mengatur waktu perjalalannya menuju stasiun agar tidak mengalami keterlambatan.