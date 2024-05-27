Advertisement
HOT ISSUE

Ini Profil Destry Damayanti yang Kembali Diusulkan Jadi Deputi Gubernur Senior BI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |19:00 WIB
Ini Profil Destry Damayanti yang Kembali Diusulkan Jadi Deputi Gubernur Senior BI
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Destry Damayanti menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk masa jabatan 2024 - 2029. Hal itu seperti yang tertuang dalam Surat Presiden R-17/Pres/05/2024 yang disampaikan DPR RI.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan pihaknya telah menjadwalkan untuk melakukan fit and proper test terhadap Destry Damayanti.

"Kami baru akan menjadwalkan fit and proper. Besok rapat internal komisi untuk menetapkan jadwal," ujar Dolfie saat dihubungi MNC Portal, Senin (27/5/2024).

Dihimpun dari berbagai sumber, Destry Damayanti punya banyak pengalaman di bidang perekonomian. Hal itu meneruskan dari latarbelakang pendidikannya yang ditempuh sejak dibangu universitas.

Destry merupakan sarjana ekonomi di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikannya di Cornell University di New York untuk mendapatkan gelar Master of Science.

