HOME FINANCE PROPERTY

Belajar Menanam di Rumah, Ini Beda Monokultur dan Polikultur

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |21:01 WIB
Belajar Menanam di Rumah, Ini Beda Monokultur dan Polikultur
Belajar menanam tanaman di rumah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Menentukan pola menanam yang tepat sangat penting untuk keberhasilan dalam bercocok tanam. Pola menanam dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu polikultur dan monokultur.

Dilansir dari Instagram resmi Kementerian Pertahanan, Sabtu (1/6/2024) berikut penjelasan lebih lanjut mengenai pola tanam polikultur dan monokultur:

Polikultur

Polikultur merupakan teknik menanam yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu jenis tanaman dalam satu lahan di waktu yang bersamaan. Adapun kelebihan yang dimiliki pola tanam ini adalah:

• Menghasilkan produksi lebih banyak dari beberapa jenis tanaman

• Risiko kegagalan lebih kecil dibandingkan dengan monokultur

Monokultur

Monokultur atau pertanaman tunggal merupakan salah satu cara budidaya di lahan pertanian dengan menanam satu jenis tanaman pada satu areal. Pola tanam ini biasanya digunakan ketika sang penanam ingin mendapatkan hasil pertanian yang lebih banyak. 

