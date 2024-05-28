Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah Pinjol Ilegal Ada DC Lapangan? Ini Jawabannya

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |20:02 WIB
Apakah Pinjol Ilegal Ada DC Lapangan? Ini Jawabannya
Pinjaman online Ilegal. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apakah pinjol ilegal ada DC lapangan? Ini jawabannya. Aplikasi pinjaman online (pinjol) saat ini tengah menjadi sorotan publik, pasalnya banyak pinjol yang meneror nasabah dengan hal yang dinilai tidak wajar.

Pinjol ilegal merupakan layanan pinjaman online yang beroperasi tanpa mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mereka menawarkan proses yang cepat dan sederhana, bahkan terkadang tanpa adanya pemeriksaan kelayakan kredit dari calon peminjam. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat risiko besar yang mungkin mengintai sang peminjam.

Lalu pertanyaan yang kerap sering ditanyakan adalah mengenai apakah pinjol ilegal memiliki debt collector (DC) lapangan?

Berdasarkan berbagai sumber, pinjol ilegal tidak memiliki DC lapangan seperti pinjol legal lainnya, hal tersebut dikarenakan beberapa alasan. Yakni untuk melindungi diri mereka dari pihak berwajib, sehingga pada kenyataannya untuk permintaan akses lokasi tidaklah penting.

Dalam konteks tersebut, nasabah pinjol ilegal pasti merasa penasaran mengapa selalu diminta akses lokasi padahal tidak ada DC lapangan yang datang. Tentu saja tujuannya bukan lain untuk meneror pengguna pinjol.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689/pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement