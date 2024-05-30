6 Pinjol Cair ke Akun Dana dan Ovo

JAKARTA - 6 pinjol cair ke akun DANA dan OVO. Kini untuk mendapat pinjaman online tidak perlu memiliki akun bank.

Pinjaman online kini menjadi alternatif sebagian masyarakat karena kemudahan yang ditawarkan. Sulitnya mencari pekerjaan membuat sebagian masyarakat mencari alternatif lain untuk menyambung hidup. Salah satunya dengan memanfaatkan pinjaman online.

Tanpa akun bank, berikut 6 pinjol cair ke akun dana dan ovo dikutip Okezne, Kamis (30/5/2024) :

1. KoinWorks

KoinWorks merupakan salah satu aplikasi pinjol yang juga dapat dicairkan akun DANA. Aplikasi tersebut menyediakan pinjaman uang tanpa rekening kepada individu dan bisnis.

2. CashCepat

CashCepat adalah aplikasi pinjol yang dapat memproses uang melalui akun DANA. Aplikasi tersebut aman digunakan karena sudah berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).