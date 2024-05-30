Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

6 Pinjol Cair ke Akun Dana dan Ovo

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |22:00 WIB
6 Pinjol Cair ke Akun Dana dan Ovo
Pinjaman online cair (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 6 pinjol cair ke akun DANA dan OVO. Kini untuk mendapat pinjaman online tidak perlu memiliki akun bank.

Pinjaman online kini menjadi alternatif sebagian masyarakat karena kemudahan yang ditawarkan. Sulitnya mencari pekerjaan membuat sebagian masyarakat mencari alternatif lain untuk menyambung hidup. Salah satunya dengan memanfaatkan pinjaman online.

Tanpa akun bank, berikut 6 pinjol cair ke akun dana dan ovo dikutip Okezne, Kamis (30/5/2024) :

1. KoinWorks

KoinWorks merupakan salah satu aplikasi pinjol yang juga dapat dicairkan akun DANA. Aplikasi tersebut menyediakan pinjaman uang tanpa rekening kepada individu dan bisnis.

2. CashCepat

CashCepat adalah aplikasi pinjol yang dapat memproses uang melalui akun DANA. Aplikasi tersebut aman digunakan karena sudah berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689/pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement