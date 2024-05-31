IHSG Akhir Bulan Bergerak di Kisaran 7.000-7.180

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diprediksi dalam kecenderungan menguat pada sepanjang perdagangan. IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.000 – 7.180.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, pada perdagangan hari ini pengujian level 7.000 juga dapat terjadi, namun sudah terlihat adanya pertahanan pada level 7.000.

"Ini menjadi persiapan penentu, apakah IHSG akan downtrend dengan dipimpin BREN cs atau bertahan dan berakhir sideways. Tetap fokus pada saham pilihan Anda yang mungkin tidak sejalan dengan IHSG," tulis William dalam analisisnya, Jumat (31/5/2024).

Secara analisis teknikal, mengalami efek bobot, IHSG dikembalikan ke area demand zone 7.000 – 7.180, maka pergerakan kembali sideways.

Sedangkan untuk sentimen, belum ada sentimen baru yang perlu diperhatikan saat ini.

Berikut beberapa saham yang direkomendasikan secara teknikal.

PDPP, buy, support 590, posisi harga all time high.

Trend following dengan posisi candlestick menguat di atas MA5 dan MA20.