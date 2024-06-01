Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

OJK Buka Suara soal Pinjol Ilegal Bisa Mendeteksi Lokasi

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |07:00 WIB
OJK Buka Suara soal Pinjol Ilegal Bisa Mendeteksi Lokasi
Pinjaman online Ilegal (Foto: Freepik)
JAKARTA - Fenomena penagihan langsung oleh debt collector ke kediaman pribadi nasabah membuat masyarakat bertanya-tanya apakah pinjol ilegal dapat mendeteksi lokasi? Berikut penjelasannya

Berdasarkan informasi yang tersedia, pinjol ilegal ternyata bisa mendeteksi lokasi dari nasabahnya. Hal tersebut bisa mereka lakukan karena mereka tidak mematuhi aturan pengawasan OJK dan melacak lokasi nasabahnya melalui HP.

Kepala OJK Solo, Eko Yunianto mengungkapkan bahwa pinjol legal tidak dapat melakukan hal tersebut karena mereka hanya diizinkan untuk mengakses kamera, microphone, dan lokasi HP nasabahnya.

"Dalam rangka melindungi data pribadi pengguna, kami dari OJK melarang platform pinjol legal untuk mengakses selain dari 3 hal, yaitu hanya kamera, mikropon, dan location. Selain itu tidak boleh, sepanjang pinjol itu adalah pinjol terdaftar dan berizin dari OJK," ungkap Eko.

Sehingga, pinjol legal tidak mendapatkan akses galeri serta kontap hp seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.

