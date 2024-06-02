Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Alasan Pertamina Tidak Turunkan Harga BBM di Awal Juni 2024

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |09:17 WIB
Alasan Pertamina Tidak Turunkan Harga BBM di Awal Juni 2024
Harga BBM Pertamina Hari Ini. (Foto:Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) lagi-lagi tidak menyesuaikan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) di awal bulan ini. Padahal penyedia BBM lainnya telah memutuskan menurunkan harga di Juni 2024.

Menurut Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, keputusan tidak mengubah harga BBM mengacu pada beberapa aspek yang tercantum dalam Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi.

Dalam aturan ini, perhitungan formulasi harga BBM di antaranya dipengaruhi oleh nilai tukar dolar AS dan MOPS.

"Penyesuaian harga BBM non subsidi memang mengacu pada regulasi. Namun pada kondisi saat ini kami mendukung upaya Pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian," terang Irto dalam keterangan tertulis, Minggu (2/6/2024).

Adapun untuk harga saat ini, Pertamax masih dipatok sebesar Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 sebesar Rp13.900 perliter, Pertamax Turbo sebesar Rp14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter, dan Pertamina Dex sebesar Rp15.100 per liter. Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

1 2
