Harga BBM Pertamina yang Berlaku 1 Juni 2024, dari Pertalite hingga Pertamax

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga memutuskan untuk kembali tidak menaikkan harga BBM non subsidi pada Juni 2024 meski harga minyak dunia menunjukkan tren naik dan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS melemah.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan keputusan tidak mengubah harga BBM mengacu pada beberapa aspek yang tercantum dalam Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi. Dalam aturan ini, perhitungan formulasi harga BBM di antaranya dipengaruhi oleh nilai tukar dolar AS dan MOPS.

"Penyesuaian harga BBM nonsubsidi memang mengacu pada regulasi. Namun pada kondisi saat ini kami mendukung upaya Pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian," kata Irto dalam keterangannya, Jumat, Sabtu (1/6/2024).

Berikut ini daftar harga BBM Pertamina per 1 Juni 2024.

Pertamax Rp12.950 per liter

Pertamax Green 95 Rp13.900 per liter

Pertamax Turbo Rp14.400 per liter