Apakah Hanya Bermodal Fotokopi KTP Bisa Ajukan Pinjol? Ini Faktanya

JAKARTA - Apakah hanya bermodal fotokopi KTP bisa ajukan pinjol? Ini faktanya yang jarang orang tahu. Pasalnya, beberapa masyarakat banyak mendaftar menjadi nasabah pinjaman online (pinjol).

Hal ini dikarenakan meningkatkan kebutuhan sehari-hari sehingga membutuhkan dana cepat untuk mencairkan uang. Salah satunya menggunakan pinjol.

Lantas apakah hanya bermodal fotokopi KTP bisa ajukan pinjol? Ini faktanya yang sering salah diartikan oleh masyarakat. Sebab, dengan foto KTP ataupun fotokopi identitas Anda agar bisa dimasukkan menjadi debitur pinjol.

Namun di era digital seperti saat ini, harus lebih memperhatikan apakah nama dan nomor induk kependudukan (NIK) Anda terdaftar di pinjaman online atau tidak. Hal ini karena dapat menjadi sebuah ancaman untuk kita dan keluarga.

Berikut beberapa pinjol yang bermodal fotokopi KTP:

1. Flexi Cash Jenius

Flexicash merupakan produk layanan pinjaman tunai dari aplikasi jenius. Platform ini menyediakan pinjaman online syarat Fotocopy KTP dengan memberikan limit tunai kepada peminjam.

Dana pinjaman dapat ditarik hanya melalui aplikasi Jenius saja, mudah bukan? Selain itu Anda dapat membayar tagihan dengan metode cicil sesuai tenor yang sudah disediakan.