RI Tertibkan Truk Obesitas, Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Harus Akurat

JAKARTA - Keakuratan alat penimbangan kendaraan bermotor sangat penting ditekankan guna memastikan keselamatan dan kepatuhan dalam pengangkutan barang. Hal ini juga salah bentuk penertiban angkutan barang yang melebihi kapasitas.

“Perawatan yang teratur dan tepat akan menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan sehingga memperkuat integritas dan kredibilitas proses pengawasan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hendro Sugiatno di Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Saat ini pihaknya melalui Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terus berupaya meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada fasilitas penimbangan kendaraan bermotor.

Menurutnya, dalam era yang semakin berkembang, peran fasilitas penimbangan dalam memastikan keselamatan dan kepatuhan dalam pengangkutan barang menjadi semakin penting.

Namun, untuk menjalankan peran tersebut dengan efektif, diperlukan perhatian khusus terhadap perawatan alat penimbangan itu.

Sementara itu, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Toni Tauladan mengatakan bahwa Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) merupakan garda terdepan dalam pengawasan muatan angkutan barang.

Dia menuturkan, pihaknya menggelar bimbingan teknis untuk memberikan panduan dan pengetahuan mendalam terkait penindakan kendaraan bermotor, serta pemahaman yang mendalam tentang perawatan alat penimbangan kendaraan bermotor.

“Guna mendukung perawatan rutin, perbaikan dan pemeliharaan preventif pada alat penimbangan kendaraan bermotor sehingga operasional UPPKB dapat berjalan optimal," kata Toni.