Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Tertibkan Truk Obesitas, Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Harus Akurat

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |10:49 WIB
RI Tertibkan Truk Obesitas, Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Harus Akurat
RI Tertibkan Truk Obesitas (Foto: Dokumentasi Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Keakuratan alat penimbangan kendaraan bermotor sangat penting ditekankan guna memastikan keselamatan dan kepatuhan dalam pengangkutan barang. Hal ini juga salah bentuk penertiban angkutan barang yang melebihi kapasitas.

“Perawatan yang teratur dan tepat akan menghasilkan data yang akurat dan dapat diandalkan sehingga memperkuat integritas dan kredibilitas proses pengawasan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hendro Sugiatno di Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Saat ini pihaknya melalui Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terus berupaya meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada fasilitas penimbangan kendaraan bermotor.

Menurutnya, dalam era yang semakin berkembang, peran fasilitas penimbangan dalam memastikan keselamatan dan kepatuhan dalam pengangkutan barang menjadi semakin penting.

Namun, untuk menjalankan peran tersebut dengan efektif, diperlukan perhatian khusus terhadap perawatan alat penimbangan itu.

Sementara itu, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Toni Tauladan mengatakan bahwa Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) merupakan garda terdepan dalam pengawasan muatan angkutan barang.

Dia menuturkan, pihaknya menggelar bimbingan teknis untuk memberikan panduan dan pengetahuan mendalam terkait penindakan kendaraan bermotor, serta pemahaman yang mendalam tentang perawatan alat penimbangan kendaraan bermotor.

“Guna mendukung perawatan rutin, perbaikan dan pemeliharaan preventif pada alat penimbangan kendaraan bermotor sehingga operasional UPPKB dapat berjalan optimal," kata Toni.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173906/truk-tHFu_large.jpg
Digitalisasi dan Integrasi, Cara Berantas Truk ODOL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170418/gudang-N5w8_large.jpg
Efisiensi Distribusi Logistik, RI Punya Gudang Modern Energi Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/320/3165584/kai-Tudk_large.jpg
Kereta Api Logistik Angkut 89 Ribu Ekor Hewan hingga Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159412/kai-SXex_large.jpg
Perkuat Armada Logistik, 270 Gerbong Datar Made in RI Didistribusikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/320/3156847/kapal_asdp-XP1Q_large.jpg
Konektivitas Logistik di RI, Kapal Jarak Jauh Dioptimalkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/320/3145157/hewan_peliharaan-4n72_large.jpg
Tren Baru Logistik, Layanan Pengiriman Hewan Peliharaan Naik 30%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement