HOME FINANCE SMART MONEY

Data Sudah Busuk Apakah Masih Bisa Pinjol Lagi? Ini Penjelasannya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |07:54 WIB
Data Sudah Busuk Apakah Masih Bisa Pinjol Lagi? Ini Penjelasannya
Ilustrasi data sudah busuk apakah bisa pinjol lagi? ( Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Data sudah busuk apakah masih bisa pinjol lagi? Ini penjelasannya yang jarang orang tahu. Pasalnya,data busuk di pinjol merujuk pada data-data palsu.

Sehingga data masuk tidak akurat atau tidak lengkap yang digunakan oleh pinjol untuk menilai kelayakan nasabah. Tentunya ini bisa menyulitkan Anda mengajukan pinjaman lagi pada aplikasi pinjol resmi.

Lantas, jika data sudah busuk apakah masih bisa pinjol lagi? Ternyata tidak bisa jika mengajukannya ke pinjaman online resmi. Tapi, bisa cair jika meminjamnya kepada pinjol tidak resmi.

Sayangnya, pinjol ilegal tidak menjamin keamanan data nasabahnya. Sebab pinjol ilegal tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Apalagi, kebanyakan pinjol illegal yang sudah beredar dan memberikan bunga yang besar. Ini akan menimbulkan masalah baru dan bukannya menyelesaikan masalah.

Jika sebelumnya Anda menggunakan data busuk di pinjol legal dan kini ingin menggantinya dengan data yang benar. Anda harus memeriksa dengan teliti untuk mengetahui data apa saja yang tidak sesuai.

