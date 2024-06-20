Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Faktor Penyebab Kecanduan Judi Online

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |07:02 WIB
4 Faktor Penyebab Kecanduan Judi Online
Penyebab kecanduan judi online (Foto: Kominfo)
A
A
A

JAKARTA - Banyak masyarakat yang menyukai permainan judi online. Judi online merupakan permainan yang membuat banyak orang kecanduan.

Apalagi, fenomena judi online di masyarakat makin marak terjadi. Lantas kenapa orang senang main judi online? Ternyata ini penyebabnya yang diungkapkan psikolog Meity Arianty. Dia mengatakan secara ilmiah ketika menang judi online bisa melepas dopamine.

"Otak pun melepaskan dopamin, neurotransmitter yang terkait dengan perasaan senang dan penghargaan," katanya di Jakarta.

Banyak diberitakan kasus kriminal banyak menjadi contoh dari dampak buruk dari judi online. Tentunya ini meresahkan masyarakat.

Pada umumnya permainan tersebut dapat dioperasikan melalui platform khusus di mana pemain dapat memasang taruhan, seperti memenangkan atau kehilangan sejumlah uang secara nyata maupun virtual.

Berikut alasan yang bikin judi online semakin merajalela di Indonesia:

1. Kecanggihan Teknologi

Teknologi yang semakin canggih memudahkan pengguna untuk mengakses dengan cepat. Sehingga, judi online mudah diakses oleh pengguna baru.

2. Promosi judi online

Promosi judi online juga dilakukan secara masif dengan cara ditawarkan oleh perempuan berpakaian seksi, iklan obat kuat, obat untuk mempercantik diri, hingga obat menurunkan berat badan. Hal itu gencar dilakukan oleh para bandar untuk menarik semakin banyak para penjudi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190445/judi_online-rZsV_large.jpeg
Berantas Judi Online Libatkan 140 Ribu Masyarakat Indonesia, Transaksi Turun Jadi Rp155 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184787/judi_online-MALi_large.jpeg
3 Cara Efektif Menghapus Akun Judi Slot Online 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160899/judi_online-FjrT_large.png
Judi Online Rusak Perekonomian RI, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160801/judi_online-CqeJ_large.png
Judi Online Pangkas Pertumbuhan Ekonomi RI, Dana Triliunan Lari ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159940/judi_online-QAgo_large.jpg
10 Negara yang Paling Gemar Berjudi di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/320/3154867/judi_online-tfZG_large.png
4 Fakta 571 Ribu Rekening Penerima Bansos Main Judol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement