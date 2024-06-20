4 Faktor Penyebab Kecanduan Judi Online

JAKARTA - Banyak masyarakat yang menyukai permainan judi online. Judi online merupakan permainan yang membuat banyak orang kecanduan.

Apalagi, fenomena judi online di masyarakat makin marak terjadi. Lantas kenapa orang senang main judi online? Ternyata ini penyebabnya yang diungkapkan psikolog Meity Arianty. Dia mengatakan secara ilmiah ketika menang judi online bisa melepas dopamine.

"Otak pun melepaskan dopamin, neurotransmitter yang terkait dengan perasaan senang dan penghargaan," katanya di Jakarta.

Banyak diberitakan kasus kriminal banyak menjadi contoh dari dampak buruk dari judi online. Tentunya ini meresahkan masyarakat.

Pada umumnya permainan tersebut dapat dioperasikan melalui platform khusus di mana pemain dapat memasang taruhan, seperti memenangkan atau kehilangan sejumlah uang secara nyata maupun virtual.

Berikut alasan yang bikin judi online semakin merajalela di Indonesia:

1. Kecanggihan Teknologi

Teknologi yang semakin canggih memudahkan pengguna untuk mengakses dengan cepat. Sehingga, judi online mudah diakses oleh pengguna baru.

2. Promosi judi online

Promosi judi online juga dilakukan secara masif dengan cara ditawarkan oleh perempuan berpakaian seksi, iklan obat kuat, obat untuk mempercantik diri, hingga obat menurunkan berat badan. Hal itu gencar dilakukan oleh para bandar untuk menarik semakin banyak para penjudi.