Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Uang Judi Online Tembus Rp327 Triliun, Bisa Buat Apa Saja?

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |14:02 WIB
Uang Judi Online Tembus Rp327 Triliun, Bisa Buat Apa Saja?
Uang Judi Online Rp327 Triliun, Bisa Buat Apa Saja? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia darurat judi online. Pemerintah pun serius memberantas judi online dengan pembentuan satgas pemberantasan judi online yang dikomandoi Menkopolhukam Hadi Tjahjanto.

Selain merusak moral bangsa, judi online memiliki dampak signifikan pada kondisi perekonomian nasional yang saat ini tengah mengalami terpaan cobaan.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) sekaligus pengamat ekonomi digital Nailul Huda mengungkapkan, dampak negatif judi online ini justru terasa apabila uang perputaran dana judi sebesar Rp327 triliun selama 2023 itu disalurkan ke sektor riil industri manufaktur.

Huda mengatakan, dengan dana ratusan triliun itu potensi ekonomi dapat berkembang lebih terutama pada aspek penyerapan tenaga kerja bahkan penerimaan negara.

"Jika uang tersebut mengalir ke sektor produktif seperti sektor riil industri manufaktur, tentu dampak multiplier-nya sangat signifikan dan besar sekali. Bayangkan jika Rp327 triliun disalurkan ke berbagai sektor usaha, tentu dampaknya bisa beberapa kali lipat," jelas Huda kepada saat dihubungi MPI, Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Huda mengungkapkan, dampak uang ratusan triliun yang sia-sia menghilang karena judi itu dapat dikelola guna menstimulasi roda perekonomian Indonesia. Terlebih, uang perputaran dana judi hanya bisa dinikmati segelintir pihak, terutama bandar judi semata.

"Dampak dari uang panas judol (judi online) itu mulai dari output ekonomi, penyerapan tenaga kerja, hingga penerimaan negara. Sedangkan ini diputar di judi online yang hanya dinikmati oleh bandar saja. Apalagi uangnya keluar dari Indonesia, lebih-lebih lagi kerugian yang diterima ekonomi kita," kata Huda.

Huda juga menyoroti dana perputaran judi yang justru diserap oleh bandar-bandar di luar negeri. Kondisi tersebut juga mengakibatkan perputaran uang di Indonesia menjadi sangat terbatas.

"Akibat perputaran uang yang keluar ke luar negeri, maka perputaran uang sangat terbatas. Dampaknya ke daya beli yang terbatas. Ini yang diincar juga kelompok ekonomi menengah ke bawah yang daya belinya memang rendah, jadi tambah rendah lagi setelah main judi online," kata Huda.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190445/judi_online-rZsV_large.jpeg
Berantas Judi Online Libatkan 140 Ribu Masyarakat Indonesia, Transaksi Turun Jadi Rp155 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184787/judi_online-MALi_large.jpeg
3 Cara Efektif Menghapus Akun Judi Slot Online 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160899/judi_online-FjrT_large.png
Judi Online Rusak Perekonomian RI, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160801/judi_online-CqeJ_large.png
Judi Online Pangkas Pertumbuhan Ekonomi RI, Dana Triliunan Lari ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159940/judi_online-QAgo_large.jpg
10 Negara yang Paling Gemar Berjudi di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/320/3154867/judi_online-tfZG_large.png
4 Fakta 571 Ribu Rekening Penerima Bansos Main Judol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement