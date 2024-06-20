Advertisement
HOT ISSUE

Apa yang Dimaksud dengan Biosolar B50?

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |21:22 WIB
Apa yang Dimaksud dengan Biosolar B50?
Biosolar B50 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Apa yang dimaksud dengan Biosolar B50? Pemerintah semakin berinovasi pada energi terbarukan, salah satunya melalui penggunaan bahan bakar Biosolar B50.

Biosolar adalah bentuk bahan bakar alternatif yang dinilai dapat mengurangi dampak negatif atas penggunaan bahan bakar fosil.

Melansir laman Pertamina, Kamis (20/6/2024) Biosolar B50 adalah campuran antara minyak nabati dan solar, dengan perbandingan 50% masing-masing. Minyak nabati yang digunakan umumnya berasal dari kelapa sawit atau sumber minyak nabati lain yang bisa diperbarui.

Diharapkan, penggunaan campuran ini dapat menurunkan emisi karbon dan menyediakan alternatif energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan penggunaan solar murni.

Biosolar B50 merupakan program yang mendukung energi terbarukan berkelanjutan (EBT) sejak tahun 2021. Program tersebut memiliki tujuan mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, yang dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam terbarukan.

