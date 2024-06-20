Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah 1 Orang Bisa Memiliki 2 KTP? Ini Jawabannya

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |21:55 WIB
Apakah 1 Orang Bisa Memiliki 2 KTP? Ini Jawabannya
1 Orang Miliki 2 KTP. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah 1 orang bisa memiliki 2 KTP? Ini Jawabannya. Masyarakat yang penasaran simak ulasan berikut.

Beberapa tahun belakangan sempat ramai isu bahwa 1 orang bisa memiliki 2 KTP. Masyarakat sempat heboh sebab hal tersebut bisa sangat berbahaya dan berpotensi besar untuk disalahgunakan untuk tindak kriminal.

Semua berawal dari sebuah video yang beredar di sosial media yang menunjukkan 3 foto KTP ganda dengan wajah yang sama namun nama yang berbeda di setiap KTP.

Masyarakat kemudian bertanya-tanya, apakah benar 1 orang bisa memiliki ganda?

Apakah 1 orang bisa memiliki 2 KTP? Ini Jawabannya dikutip dari laman resmi Dukcapil Kalimantan Barat, Kamis (20/6/2024).

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan bahwa isu tersebut merupakan hoax yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

