JAKARTA - Apakah 1 orang bisa memiliki 2 KTP? Ini Jawabannya. Masyarakat yang penasaran simak ulasan berikut.
Beberapa tahun belakangan sempat ramai isu bahwa 1 orang bisa memiliki 2 KTP. Masyarakat sempat heboh sebab hal tersebut bisa sangat berbahaya dan berpotensi besar untuk disalahgunakan untuk tindak kriminal.
Semua berawal dari sebuah video yang beredar di sosial media yang menunjukkan 3 foto KTP ganda dengan wajah yang sama namun nama yang berbeda di setiap KTP.
Masyarakat kemudian bertanya-tanya, apakah benar 1 orang bisa memiliki ganda?
Apakah 1 orang bisa memiliki 2 KTP? Ini Jawabannya dikutip dari laman resmi Dukcapil Kalimantan Barat, Kamis (20/6/2024).
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan bahwa isu tersebut merupakan hoax yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.