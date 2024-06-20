Apakah 1 Orang Bisa Memiliki 2 KTP? Ini Jawabannya

JAKARTA - Apakah 1 orang bisa memiliki 2 KTP? Ini Jawabannya. Masyarakat yang penasaran simak ulasan berikut.

Beberapa tahun belakangan sempat ramai isu bahwa 1 orang bisa memiliki 2 KTP. Masyarakat sempat heboh sebab hal tersebut bisa sangat berbahaya dan berpotensi besar untuk disalahgunakan untuk tindak kriminal.

BACA JUGA: Cara Cek KTP Jakarta Aktif atau Tidak di Data Warga

Semua berawal dari sebuah video yang beredar di sosial media yang menunjukkan 3 foto KTP ganda dengan wajah yang sama namun nama yang berbeda di setiap KTP.

Masyarakat kemudian bertanya-tanya, apakah benar 1 orang bisa memiliki ganda?

Apakah 1 orang bisa memiliki 2 KTP? Ini Jawabannya dikutip dari laman resmi Dukcapil Kalimantan Barat, Kamis (20/6/2024).

BACA JUGA: Cara Cek Online NIK KTP Dibekukan atau Tidak

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan bahwa isu tersebut merupakan hoax yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.