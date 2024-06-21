Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Perusahaan Milik Bahlil Lahadalia, Ini Daftarnya

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |07:00 WIB
3 Perusahaan Milik Bahlil Lahadalia, Ini Daftarnya
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memiliki tiga perusahaan besar.

Melansir dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) telah tercatat bahwa harta kekayaan milik Bahlil mencapai Rp300,45 miliar pada 31 Desember 2020. Lalu kian melambung sekitar Rp5,3 miliar dari LHKPN 2019 yang sebesar Rp295,15 miliar.

Bahlil Lahadalia diketahui memiliki delapan belas bidang bangunan dan tanah, sebagian besar berada di Jayapura.

Selain itu, Bahlil juga memiliki tiga perusahaan besar seperti sebagai berikut:

1. PT. Dwijati Sukses

Perusahaan Dwijati Sukses kerap kali terlihat di sejumlah situs lelang proyek pemerintah. Dwijati Sukses fokus bergerak di bidang properti dan konstruksi.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
