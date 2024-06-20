Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Neraca Dagang RI Surplus, Pengusaha Singgung Ekspor dan Daya Beli Turun

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |20:54 WIB
Neraca Dagang RI Surplus, Pengusaha Singgung Ekspor dan Daya Beli Turun
Neraca perdagangan RI. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Neraca perdagangan Indonesia surplus sebesar USD 2,93 miliar pada Mei 2024. Angka ini naik tipis USD 0,21 miliar dibandingkan bulan sebelumnya, yakni USD 2,72 miliar.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kondisi itu tetap diwaspadai pemerintah meski neraca perdagangan pada Mei lebih tinggi dari bulan sebelumnya,. Hal ini dikarenakan terjadi penurunan ekspor dan daya beli masyarakat di level domestik.

“Cuman kita tetap hati-hati ya karena kita lihat surplusnya itu semakin menipis, jelas kondisi sekarang juga, kalau dari segi demand, ekspor juga ada penurunan juga di domestik, kita lihat daya beli juga menurun,” ujar Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2024).

Lantaran naik tipis, pemerintah patut mengantisipasi kondisi yang dinilai bisa memburuk di masa-masa mendatang, apa lagi tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD kian lemah.

“Jadi mesti berhati-hati, jadi sementara neraca perdagangan kita masih surplus bagus sekali, tapi saya rasa kita harus mengantisipasi kondisi yang akan memburuk ke depannya,” paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191410/menko_airlangga-g29H_large.png
Kesepakatan Tarif Dagang RI-AS Mundur ke Januari 2026, Ini Penjelasan Menko Airlangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186995/neraca_dagang_ri-wi1V_large.JPG
Neraca Dagang RI Surplus 66 Bulan Berturut-turut, Oktober Tembus USD2,39 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176476/prabowo_subianto-YXjl_large.jpg
Ada Wakil Dubes RI di China, Dunia Usaha Optimistis Perdagangan dan Investasi Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173693/pelabuhan-gUER_large.jpg
Neraca Perdagangan Indonesia Surplus USD5,49 Miliar di Agustus, 64 Bulan Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3168992/menkeu_purbaya-PQ6y_large.jpg
Menkeu Purbaya Ungkap Alasan Neraca Dagang RI Tetap Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/320/3168456/chile-cP5G_large.jpg
Hubungan Dagang Indonesia-Chile Terus Meningkat, Ini Buktinya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement