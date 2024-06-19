Neraca Dagang Surplus, Rupiah Menguat ke Rp16.365 per USD

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah ditutup menguat 47 poin poin atau 0,29 persen ke level Rp16.412 setelah sebelumnya di Rp16.270 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Rabu (19/6/2024). Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sempat dibuka pada level Rp16.407 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, indeks dolar AS dipengaruhi penjualan ritel AS hampir tidak meningkat pada bulan Mei dan data untuk bulan sebelumnya direvisi jauh lebih rendah, data menunjukkan pada hari Selasa, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masih lesu pada kuartal kedua.

"Pasar kini memperkirakan kemungkinan sebesar 67% bahwa The Fed akan mulai menurunkan suku bunga pada bulan September, menurut alat CME FedWatch, dengan perkiraan penurunan sebesar hampir 50 basis poin untuk sisa tahun ini," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Sementara itu, inflasi Inggris kembali ke target Bank of England sebesar 2 persen pada bulan Mei untuk pertama kalinya dalam hampir tiga tahun.

Penurunan inflasi harga konsumen tahunan dari angka 2,3% di bulan April sejalan dengan ekspektasi median para ekonom dalam jajak pendapat Reuters dan menandai penurunan tajam dari angka tertinggi dalam 41 tahun sebesar 11,1 persen yang dicapai pada bulan Oktober 2022.