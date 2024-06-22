Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Bansos Judi Online, Pelaku Tetap Dipenjara dan Keluarga Terima Bantuan

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |06:15 WIB
6 Fakta Bansos Judi Online, Pelaku Tetap Dipenjara dan Keluarga Terima Bantuan
Keluarga Pelaku Judi Online Dapat Bnasos (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Maraknya masyarakat yang terjerat judi online membuat pemerintah mengambil langkah untuk kesejahteraan rakyat. Transaski judi online di Indonesia sendiri sudah menyentuh angka Rp600 triliun.

Pemerintah berencana memberikan bantuan sosial untuk keluarga judi online. Namun rencana ini tampaknya menimbulkan banyak pro dan kontra dari masyarakat.

Berikut Fakta Bansos Judi Online yang telah dirangkum oleh Okezone, Sabtu (22/6/2024).

1. Bukan pelaku yang terima bantuan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa target penerima bansos korban judi online adalah pihak keluarga, bukan pelaku judi.

“Perlu dipahami ya, jangan dipotong-potong, kalau pelaku sudah jelas harus ditindak secara hukum karena itu pidana, nah yang saya maksud penerima bansos itu ialah anggota keluarga seperti anak istri/suami," ujar Muhadjir.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190445/judi_online-rZsV_large.jpeg
Berantas Judi Online Libatkan 140 Ribu Masyarakat Indonesia, Transaksi Turun Jadi Rp155 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184787/judi_online-MALi_large.jpeg
3 Cara Efektif Menghapus Akun Judi Slot Online 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160899/judi_online-FjrT_large.png
Judi Online Rusak Perekonomian RI, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160801/judi_online-CqeJ_large.png
Judi Online Pangkas Pertumbuhan Ekonomi RI, Dana Triliunan Lari ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159940/judi_online-QAgo_large.jpg
10 Negara yang Paling Gemar Berjudi di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/320/3154867/judi_online-tfZG_large.png
4 Fakta 571 Ribu Rekening Penerima Bansos Main Judol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement