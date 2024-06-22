Indonesia Peringkat 5 Daftar Negara Terkaya di Asia Tenggara

JAKARTA - Berdasarkan pada Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, Singapura mencatatkan diri sebagai negara terkaya di Asia Tenggara. Indonesia tercatat di posisi peringkat kelima.

Pengukuran PDB dan PDB per kapita adalah statistik yang penting untuk membandingkan ekonomi dan produktivitas antar negara, memungkinkan perbandingan yang objektif terhadap populasi mereka.

Di Asia Tenggara terdapat perbandingan tingkat PDB per kapitanya , dengan data yang diperoleh dari alat DataMapper Dana Moneter Internasional (IMF) yang diperbarui pada April 2024.

Tercatat Singapura sebagai negara di Asia Tenggara yang memiliki PDB per kapita lebih dari USD88.000 atau sekitar Rp1,4 miliar dan merupakan yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Meskipun memiliki luas hanya 734 km² dan jumlah penduduk sekitar 5,6 juta dengan sumber daya alam yang terbatas, lokasinya yang strategis menjadikannya pusat perdagangan dan komersial yang penting.

Berikut daftar 11 negara terkaya di Asia Tenggara yang dirangkum Okezone, Jumat (21/6/2024):

1. Singapura: USD88.450 atau Rp1.452.791.250

2. Brunei: USD35.110 atau Rp576.681.750

3. Malaysia: USD13.310 atau Rp218.616.750

4. Thailand: USD7.819 atau Rp128.279.250

5. Indonesia: USD5.270 atau Rp86.559.750

6. Vietnam: USD4.620 atau Rp75.883.500

7. Filipina: USD4.130 atau Rp67.835.250