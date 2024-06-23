Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Jualan Apa yang Cepat Laku? Cek di Sini 15 Listnya

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Minggu, 23 Juni 2024 |17:03 WIB
Jualan Apa yang Cepat Laku? Cek di Sini 15 Listnya
Jualan apa yang cepat laku (Foto: Okezone)
JAKARTA - Jualan apa yang cepat laku? Cek, di sini 15 listnya. Masyarakat dapat mencoba berjualan ini untuk membantu mendapatkan penghasilan.

Sebelum melakukan suatu bisnis seperti berjualan, tentunya masyarakat perlu terlebih dahulu untuk memikirkan mengenai produk yang akan dijual.

Bagi masyarakat yang ingin memulai sebuah bisnis, namun masih kebingungan mengenai bisnis apa yang ingin dilakukan dan dapat terjual dengan cepat dapat menggunakan beberapa ide jualan ini.

Lalu, jualan apa yang cepat laku? cek, di sini 15 listnya:

1. Menjual sembako dan kebutuhan pokok

Masyarakat dapat menjual sembako dan kebutuhan pokok jika menginginkan berjualan yang cepat laku. Hal tersebut dikarenakan produk sembako dan kebutuhan pokok merupakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Menjual pulsa dan paket internet

Masyarakat dapat menjual pulsa dan paket internet. Hal tersebut dikarenakan pada saat ini, banyak masyarakat yang membutuhkan pulsa dan internet untuk berkomunikasi dengan yang lain seperti, melakukan telepon dan bermain sosial media.

3. Perlengkapan rumah tangga

Perlengkapan rumah tangga juga dapat menjadi pilihan untuk masyarakat yang ingin memulai suatu usaha jualan. Hal tersebut dikarenakan perlengkapan rumah tangga tentunya diperlukan oleh setiap masyarakat.

Halaman:
1 2 3
