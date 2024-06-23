BUMN Ini Buka Lowongan Kerja, Gajinya Rp15 Juta

JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali membuka lowongan kerja di bidang aviasi dan pariwisata. Perusahaan BUMN ini menawarkan gaji menarik per bulannya yakni Rp15 juta.

PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Aviata), yang beroperasi sebagai InJourney, kini membuka lowongan kerja melalui program Management Development Program (MDP).

Kesempatan ini ditujukan bagi lulusan Sarjana (S1) dan Magister (S2) dari semua jurusan yang berminat untuk bergabung dengan salah satu BUMN sektor pariwisata dan aviasi.

Dikutip dari situs resmi InJourney, Minggu (23/6/2024), posisi IMDP akan ditempatkan dalam peran kepemimpinan strategis di InJourney. Bertanggung jawab untuk mendorong inisiatif-inisiatif utama, memimpin tim lintas fungsi, dan memfasilitasi proses transformasi yang selaras dengan visi InJourney.

Pendaftaran lowongan kerja ini bisa dilakukan secara online melalui laman: https://career.injourney.id/. Pendaftaran bisa dilakukan dengan klik “apply” kemudian membuat akun dan melanjutkan persyaratan dokumen yang diminta.

Berikut rincian informasi lowongan kerja Management Development Program (MDP)

Trainee DKI Jakarta

Penempatan: seluruh anggota InJourney di wilayah Indonesia

Tipe pekerjaan: full time/waktu penuh

Penawaran gaji: Rp15 juta

Pengalaman: pengalaman semua tingkat