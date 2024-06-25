Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Negara Gagal Proteksi Industri Tekstil hingga PHK Massal

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |21:07 WIB
Negara Gagal Proteksi Industri Tekstil hingga PHK Massal
Negara Gagal Proteksi Industri Tekstil. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

SOLO – Bisnis tekstil di Indonesia semakin terpuruk menyusul pemberlakuan Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Pemerintah pun dinilai gagal memproteksi pelaku dan pasar di dalam negeri. 

“Yang terjadi saat ini bukan sekedar dumping, tetapi sudah predatory pricing karena sesuatu yang tidak sehat,” kata Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Tengah, Lilik Setiawan di Kampus AK-Tekstil Solo, Selasa (25/6/2024).  

Dirinya menduga ada kekuatan perekonomian di pasar yang berusaha menciptakan sebuah sistem monopoli dengan mematikan sistem yang lain. Predatory pricing semestinya tidak diterima karena ujungnya akan mematikan industri besar hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Jika UMKM sudah terdampak, maka efeknya sudah masif dan tidak hanya terbatas pada industri.

Sebab pelaku perekonomian di Indonesia 95 persen masih di UMKM level. Banyak faktor yang mengakibatkan predatory pricing, di antaranya ketika terjadi Covid-19 hingga selesai, tiba-tiba muncul situasi geopolitik yang sangat merugikan karena dipicu perang antara Rusia dan Ukraina yang sampai sekarang belum selesai. 

“Ini membuat gejolak dalam perekonomian yang sangat merugikan. Kondisi diperparah dengan pergeseran market prioritas untuk spending,” ucapnya. 

Masyarakat Eropa yang selama ini menjadi target pasar, lanjutnya, juga melakukan pergeseran prioritas. Indonesia bukan satu satunya negara produsen dan pengekspor tekstil di dunia. Negara di Indocina berkembang sangat pesat industri tekstilnya. Saat ini, pertumbuhan industri tekstil berkembang pesat di Vietnam, Kamboja, Laos, dan Vietnam. 

Begitu pula di India, Pakistan dan Bangladesh. Walaupun mereka menjadi anggota WTO, namun sistem untuk melindungi industri dan pasar dalam negeri sangat bagus. Sehingga ekonomi dalam negeri tetap bergerak. Pasar negara-negara tersebut dengan Indonesia tak jauh berbeda, yakni Eropa, Amerika, Kanada, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan.

Pada saat yang sama, predatory pricing juga terjadi karena semua negara produsen dan pengekspor tekstil juga mengalami kesulitan mendapatkan pasar. Pada saat itu, semua mencari pasar yang besar dan salah satu populasi terbesar keempat dunia adalah Indonesia. Sehingga pasar Indonesia menjadi kekuatan ekonomi yang menarik. Indonesia dibidik karena tidak memiliki sistem pengamanan domestik market dan domestik industri yang bagus. 

Dia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum pernah tumbuh karena ekspor. Namun pertumbuhan ekonomi muncul karena konsumsi dalam negeri. 

“Market yang 270 juta inilah yang membuat Indonesia masuk negara G20. Kalau kita tidak melindungi market ini dan semua pintu gerbang dibuka, siap-siap akan terjadi bencana besar,” tuturnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/455/3179666/tekstil-VPCD_large.jpg
Apa yang Terjadi pada Industri Tekstil Indonesia? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164475/tekstil-fZnD_large.jpg
HUT ke-80, Bagaimana Kondisi Industri Tekstil RI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149550/tekstil-5aVo_large.jpg
Industri Tekstil Tegaskan RI Bukan Tempat Buang Baju Bekas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/320/3148961/industri_tekstil-AZ7K_large.jpg
Pemerintah Tolak Kenakan Bea Masuk Antidumping Benang Filamen China, Industri TPT Bernapas Lega?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/320/3148809/industri_tekstil-eOBC_large.jpg
Mendag Batalkan Bea Masuk Anti Dumping Benang dari China, Ini Dampak Bagi Industri Tekstil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/320/3136990/tekstil-fnVq_large.jpg
Biaya Produksi Mahal Jadi Tantangan Industri dan Produk Tekstil Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement