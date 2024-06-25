Anti Ribet, Intip Cara Gampang Investasi Berikut

JAKARTA - Investasi adalah kunci untuk membangun kekayaan jangka panjang dan mencapai tujuan keuangan. Saat memulai perjalanan investasi, konsistensi adalah kuncinya. Salah satunya adalah komitmen untuk rutin untuk menjalankan investasi.

Rutin melakukan investasi juga akan membawa berbagai manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan finansial seseorang, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu metode investasi rutin yang sedang marak dijalankan adalah Dollar Cost Averaging (DCA).

BACA JUGA: Emas dan Dolar AS Jadi Investasi Paling Menguntungkan

Baru-baru ini MNC Sekuritas meluncurkan fitur terbaru di MotionTrade, yaitu Auto Invest. Fitur ini akan memudahkan para investor untuk melakukan investasi secara rutin dan konsisten untuk menuju tujuan keuangannya masing-masing.

Produk reksa dana pasar uang MNC Asset Management (MNC AM) yakni MNC Dana Lancar menjadi produk yang secara eksklusif tersedia pada fitur tersebut. Salah satu keunggulan MNC Dana Lancar adalah proses yang cepat untuk mencairkan ketika investor ingin membutuhkan dananya, dan memiliki risiko paling rendah di antara produk reksa dana lainnya.

Business Manager MNC AM Annafrid Nikijuluw mengatakan, Fitur Auto Invest ini akan sangat memudahkan para investor yang sering lupa untuk investasi, jadi mulai sekarang investor di MotionTrade tidak perlu ribet lagi untuk investasi.