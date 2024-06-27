Borong 11 Penghargaan dari Finance Asia, Dirut BRI Sunarso Dinobatkan sebagai The Best CEO

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus menunjukkan kiprah di industri keuangan global. Yang terbaru, berkat kinerja positif di sepanjang tahun lalu membuat BRI mendapatkan 11 penghargaan dari Finance Asia pada ajang The Finance Asia Awards and Asia’s Best Companies Poll Gala Dinner 2024 yang diselenggarakan pada Kamis (27/6) di Hong Kong.

Direktur Utama BRI Sunarso yang hadir menerima langsung pada acara tersebut mengungkapkan penghargaan ini tak lepas dari komitmen perseroan yang terus mengusung misi menciptakan economic value dan social value dengan terus fokus pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Penghargaan ini kami persembahkan kepada lebih dari 110 ribu Insan BRILian (Pekerja BRI) yang selama ini telah memberikan komitmen dan dedikasi yang kuat sehingga BRI dapat terus mengambil peran dalam roda perekonomian Indonesia," ujar Sunarso.

"Kami juga mempersembahkan penghargaan ini kepada seluruh UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia atas semangat berjuang dan pantang menyerah di kondisi yang tidak mudah,” katanya.

Dari 11 penghargaan yang diterima BRI, tujuh penghargaan diantaranya diperoleh dari kategori Asia’s Best Companies dan empat penghargaan diperoleh dalam kategori Finance Asia Awards.

Untuk Asia’s Best Companies BRI mendapatkan Best CEO (gold) untuk Direktur Utama BRI Sunarso, Best Managed Company (gold), Best Investor Relations (gold), Best CFO (silver) untuk Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu, Most Commited to DEI (silver), Most Commited to ESG (silver) dan Best Large Cap Company (Bronze).