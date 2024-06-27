Mau Tutup 5 Pabrik, Kimia Farma: Kami Akan Perhatikan Hak Karyawan

JAKARTA - Kimia Farma (KAEF) akan berpotensi lakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak dari rencana penutupan 5 pabrik produksi obat.

Saat ini, KAEF memiliki sepuluh pabrik obat di beberapa wilayah. Penutupan kelima pabrik ini dilakukan untuk menekan biaya operasional hingga peningkatan utilitas pabrik.

Penutupan pabrik akan direalisasikan KAEF hingga 2-3 tahun mendatang. Dengan tetap memperhatikan hak karyawan seperti yang telah dijelaskan oleh Direktur Produksi & Supply Chain KAEF, Hadi Kardoko.

“Tentu kami memperhatikan betul kalau memang nantinya akan ada dampak (PHK),” ujar Hadi saat paparan Public Expose di Jakarta Timur, Rabu (26/6/2024).

“Terhadap rasionalisasi pegawai, maka KAEF akan memperhatikan yang menjadi hak-hak dari karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu menjadi komitmen kami dalam hal ini,” paparnya.