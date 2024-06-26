Erick Thohir Rombak Besar-besaran Direksi Kimia Farma, Ini Susunan Terbarunya

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir merombak susunan Dewan Direksi PT Kimia Farma (Persero) Tbk atau KAEF. Perubahan ini diumumkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2023.

Pemegang saham menunjuk Djagad Prakasa Dwialam sebagai Direktur Utama KAEF, dia menggantikan David Utama yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

Djagad bukan orang baru di Kimia Farma, sejak 2023 lalu hingga awal Juni ini, dia pernah menjabat selaku Direktur Utama PT Kimia Farma Trading & Distribution, anak usaha KAEF.

RUPS juga menetapkan Disril Revolin Putra sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM), menggeser Dharma Syahputra yang pernah mengisi posisi ini. Disril pernah menjabat di induk Holding BUMN Farmasi, PT Bio Farma (Persero), selaku Senior Executive Vice President (SEVP) Hukum dan Kepatuhan.