Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penutupan 5 Pabrik Picu PHK Massal, Kimia Farma Siap Jelaskan ke Karyawan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |08:36 WIB
Penutupan 5 Pabrik Picu PHK Massal, Kimia Farma Siap Jelaskan ke Karyawan
Kimia Farma bakal tutup 5 pabrik obat (Foto: okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Kimia Farma (Persero) Tbk atau KAEF bakal menutup lima pabrik obat. Penutupan pabrik obat ini akan memicu potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Terkait potensi PHK massal, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Kimia Farma tetap mengedepankan win-win solution. Saat ini manajemen masih mengkaji win-win solution bagi karyawan.

“Lagi disusun (win-win solution) sama temen-temen di manajemen Kimia Farma, kan ada konsekuensi dari penutupan pabrik kan, pasti ada hal-hal yang berbaur sama karyawan juga,” ujar Arya saat ditemui di gedung Kementerian BUMN, Kamis (18/7/2024).

Lantaran masih dalam tahap kajian, Arya belum dapat membeberkan lebih jauh perihal skema win-win solution yang dimaksud.

Dia menyebut, aksi penutupan lima pabrik untuk menekan biaya operasional, efisiensi bisnis, dan meningkatkan utilitas. Selain itu, lima pabrik dinilai under capacity, sehingga tidak maksimal beroperasi.

“Kan kita tahu juga ini adalah pabrik lama ya, sudah lama, gak efisien, harusnya cuman lima, ya ada sepuluh ya,” paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/320/3026701/mau-tutup-5-pabrik-kimia-farma-kami-akan-perhatikan-hak-karyawan-UorDObA8Bn.jpg
Mau Tutup 5 Pabrik, Kimia Farma: Kami Akan Perhatikan Hak Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/320/3026184/erick-thohir-rombak-besar-besaran-direksi-kimia-farma-ini-susunan-terbarunya-zWQg7eOOBr.jpg
Erick Thohir Rombak Besar-besaran Direksi Kimia Farma, Ini Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/320/3026174/tutup-5-pabrik-phk-massal-hantui-karyawan-kimia-farma-2WmWw2afis.jpg
Tutup 5 Pabrik, PHK Massal Hantui Karyawan Kimia Farma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/278/3026056/djagad-prakasa-dwialam-diangkat-jadi-dirut-kimia-farma-W8JaRwXXox.jpg
Djagad Prakasa Dwialam Diangkat Jadi Dirut Kimia Farma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/320/3026025/erick-thohir-copot-dirut-kimia-farma-LxjNVKyJQM.jpg
Erick Thohir Copot Dirut Kimia Farma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/03/320/2792483/covid-19-mereda-bagaimana-bisnis-kesehatan-kimia-farma-kaef-fBdvj9URKA.jfif
Covid-19 Mereda, Bagaimana Bisnis Kesehatan Kimia Farma (KAEF)?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement