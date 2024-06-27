Penyaluran BBM di RI Tembus Jalur Sangat Rumit

Penyaluran BBM di RI Tembus Jalur Sangat Rumit (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Upaya PT Pertamina (Persero) terus memperluas jangkauan distribusi BBM sampai ke pelosok Tanah Air memudahkan akses energi bagi masyarakat.

“Upaya Pertamina yang terus memperluas outlet BBM non subsidi. Hal ini akan memudahkan akses energi, sehingga masyarakat di wilayah pelosok pun dapat menikmati BBM berkualitas,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Menurut Nasim, upaya Pertamina dalam melayani kebutuhan BBM mulai dari perkotaan, pedesaan, hingga pelosok Nusantara memiliki tantangan tersendiri.

“Distribusi energi yang dilakukan Pertamina saat ini merupakan jalur terkompleks (rumit), sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Di sisi lain, Nasim tidak menepis bahwa jangkauan distribusi Pertamina hingga ke wilayah terpencil tersebut, tidak seluruhnya menguntungkan dari sisi bisnis.

Namun, sesuai UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Nasim melanjutkan, BUMN seperti Pertamina memang harus menjalankan peran sebagai entitas bisnis di satu sisi, namun pada saat bersamaan harus melaksanakan fungsi pelayanan publik yang tidak hanya mempertimbangkan aspek komersial.

“Hal itu tentu berbeda dengan swasta,” katanya.

Berbagai upaya Pertamina, tutur Nasim melanjutkan, juga berperan penting dalam menjaga ketahanan energi sekaligus menggerakkan roda ekonomi di seluruh penjuru Tanah Air.

Hal tersebut sesuai amanah undang-undang, bahwa dalam mengelola energi nasional, Pertamina juga mengacu pada prinsip availability, accessibility, affordability, acceptability, dan sustainability.

“Salah satu peran strategis Pertamina saat ini adalah menjaga ketahanan energi Indonesia dengan tetap menjaga pasokan, mengikuti peningkatan kebutuhan energi,” kata Nasim.