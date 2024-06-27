Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penyaluran BBM di RI Tembus Jalur Sangat Rumit

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |16:56 WIB
Penyaluran BBM di RI Tembus Jalur Sangat Rumit
Penyaluran BBM di RI Tembus Jalur Sangat Rumit (Foto: Pertamina Patra Niaga)
A
A
A

JAKARTA - Upaya PT Pertamina (Persero) terus memperluas jangkauan distribusi BBM sampai ke pelosok Tanah Air memudahkan akses energi bagi masyarakat.

“Upaya Pertamina yang terus memperluas outlet BBM non subsidi. Hal ini akan memudahkan akses energi, sehingga masyarakat di wilayah pelosok pun dapat menikmati BBM berkualitas,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Menurut Nasim, upaya Pertamina dalam melayani kebutuhan BBM mulai dari perkotaan, pedesaan, hingga pelosok Nusantara memiliki tantangan tersendiri.

“Distribusi energi yang dilakukan Pertamina saat ini merupakan jalur terkompleks (rumit), sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

 BACA JUGA:

Di sisi lain, Nasim tidak menepis bahwa jangkauan distribusi Pertamina hingga ke wilayah terpencil tersebut, tidak seluruhnya menguntungkan dari sisi bisnis.

Namun, sesuai UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Nasim melanjutkan, BUMN seperti Pertamina memang harus menjalankan peran sebagai entitas bisnis di satu sisi, namun pada saat bersamaan harus melaksanakan fungsi pelayanan publik yang tidak hanya mempertimbangkan aspek komersial.

“Hal itu tentu berbeda dengan swasta,” katanya.

Berbagai upaya Pertamina, tutur Nasim melanjutkan, juga berperan penting dalam menjaga ketahanan energi sekaligus menggerakkan roda ekonomi di seluruh penjuru Tanah Air.

Hal tersebut sesuai amanah undang-undang, bahwa dalam mengelola energi nasional, Pertamina juga mengacu pada prinsip availability, accessibility, affordability, acceptability, dan sustainability.

“Salah satu peran strategis Pertamina saat ini adalah menjaga ketahanan energi Indonesia dengan tetap menjaga pasokan, mengikuti peningkatan kebutuhan energi,” kata Nasim.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193725/impor_bbm_spbu_swasta-bYVx_large.jpeg
ESDM Tambah Kuota Impor BBM SPBU Swasta di 2026, Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193722/konsumsi_bbm-p7kW_large.jpg
Konsumsi BBM Naik 0,9 Persen pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193085/bbm-8rKN_large.jpg
RI Siap Stop Impor Solar di 2026, Jangan Bebani APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192408/menteri_esdm_bahlil-kREc_large.jpg
BBM-LPG Masuk Lewat Mobil Tangki, Bahlil: Akses Berangsur Pulih ke Aceh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192407/menteri_esdm_bahlil-h6Bi_large.jpg
Bahlil Tegaskan Ketersedian BBM dan LPG Cukup hingga Awal Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192319/spbu_swasta_langka_bbm-Fyvo_large.jpg
Kaleidoskop 2025: SPBU Swasta Alami Kelangkaan BBM 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement