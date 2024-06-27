Strategi MNC Vision (IPTV) Tingkatkan Jumlah Pelanggan

JAKARTA - PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) terus memacu pertumbuhan pelanggan tv berbayar melalui platform MNC Vision, K-Vision dan MNC Play Sejumlah strategi pun disiapkan untuk mempertahankan fundamental bisnis perusahaan.

Peningkatan pelanggan untuk seluruh grup ‘Pay TV’ MNC Vision terhitung cukup signifikan. Selama 4 tahun terakhir hingga kuartal IV-2023, jumlah subscriber naik 165 persen dari 4,9 juta menjadi 12,9 juta

Direktur IPTV Endang Mayawati mengatakan, perusahaan memilih strategi utama dengan meningkatkan laju pertumbuhan pelanggan baru secara organik.

“Baru-baru ini kami melakukan beberapa perubahan terhadap paket pay-channels kita, ditambah dengan mendorong beberapa acara.” kata Endang dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan di iNews Tower, Kamis (27/6).

Acara olahraga seperti pertandingan Timnas Indonesia dan Euro 2024, terang Endang, dapat mendukung pertumbuhan basis pelanggan, terutama untuk K-Vision.

“Hasilnya sangat baik sekali, telah tumbuh sekitar 940 ribu pelanggan berbayar dari 21 Mei sampai 20 Juni 2024.” paparnya.