Berusia 30 Tahun, MNC Vision Siapkan Banyak Inovasi Jadi Pilihan Utama Keluarga Indonesia

JAKARTA - MNC Vision dan K-Vision terus berinovasi dalam menyuguhkan konten yang berkualitas tinggi bagi keluarga Indonesia. Inovasi ini juga yang membuat MNC Vision bertahan hingga usia yang ke-30 tahun atau 3 dekade.

Direktur Subscribers, Management, Product Marketing & Operation K-Vision dan MNC Vision, Adita Widyansari mengatakan, perusahaan berkomitmen memberikan banyak inovasi agar tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia.

Salah satunya, MNC Vision dan K-Vision memperkuat saluran atau channel anak dan olahraga (sport) untuk seluruh keluarga Indonesia. Hal ini ditegaskan Adita Widyansari usai perayaan tiga dekade MNC Vision dan K-Vision di iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024).

BACA JUGA: MNC Vision Targetkan 3 Juta Pelanggan di Akhir 2024

“Jadi dalam rangka tiga dekade ulang tahun MNC Vision dan K-Vision kita akan terus memberikan banyak inovasi supaya terus menjadi pilihan utama dari keluarga Indonesia,” ujar Adita Widyansari saat ditemui di lokasi.

“Salah satunya kita akan memperkuat channel-channel anak, kemudian juga channel sport untuk seluruh keluarga Indonesia,” paparnya.

Dia memastikan, berbagai strategis dan inovasi bisnis terus dilakukan perusahaan. Contoh nyata adalah bekerja sama dengan Vision Plus (Vision+), sehingga masyarakat yang menonton tayangan tidak hanya di rumah saja, tetapi bisa kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan gadget alias HP.

“Tentu saja kerja sama dengan Vision Plus menonton pay TV sekarang tidak hanya di rumah, tetapi juga bisa menonton kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan gadget,” ucap Adita Widyansari.

Senada, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) menargetkan jumlah pelanggan atau subscriber berbayar K-Vision capai lebih dari 3 juta di akhir 2024. Penguatan strategis pun terus digenjot.

Proyeksi Hary disampaikan saat perayaan tiga dekade MNC Vision Network Group. Dalam kesempatan itu dirinya menekan bahwa perusahaan terus berbenah dan mengambil upaya-upaya strategis baru.